Запуск спутников Galileo проведут этой ночью: когда начнется трансляция

Сегодня ночью спутники Galileo наконец доставят на орбиту / Фото: Arianespace

Ракета "Союз", которая должна была вывести спутники на орбиту, отложила запуск до 4 декабря из-за неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации.

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Предварительное время нового вылета – 2:23 по Киеву, сообщил "Роскосмос" в Twitter.

Ожидается, что французская компания Arianespace проведет онлайн-трансляцию запуска на YouTube. Начало трансляции запланировало на 1:40, и вы сможете посмотреть ее прямо здесь.

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Европейское космическое агентство также будет транслировать запуск в своей телетрансляции ESAWeb. Они планируют начать ее в 1:27.

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В случае успеха миссия увеличит число европейских навигационных спутников до 28. Их "созвездие" обслуживает 2,3 млрд пользователей по всему миру.

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Galileo похожа на Глобальную систему позиционирования США (GPS) и российскую систему Глонасс, но стремится предоставить европейцам автономную альтернативу на случай поломки других.

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26 спутников Galileo были запущены как ракетами "Союз", так и собственной ракетой большой грузоподъемности Ariane 5. В ближайшие годы Arianespace планирует запустить еще шесть.

Напомним, ранее сообщалось, что самый популярный в Украине электромобиль использовали для создания лунохода.