Астронавти МКС не змогли вийти у відкритий космос через загрозу за бортом

Астронавти NASA не змогли вийти у відкритий космос із-за угроз за бортом / Фото: NASA

NASA вирішило почекати, відклавши запланований вихід у відкритий космос двох астронавтів Міжнародної космічної станції.

Читайте також: Крижаний місяць і байдарка на Титані: NASA показало майбутнє людства

Реклама

Попередження про уламки супутника поруч зі станцією змусило агенцію вжити заходів обережності, пояснив сайт NASA. Це не завадить графіку роботи станції, запевнили в агенції.

Том Маршберн і Кайла Беррон мали зробити вихід у відкритий космос на 6,5 годин для заміни несправної антени 30 листопада.

Читайте також: Росія відправила новий військовий супутник на орбіту

Реклама

Антена використовується для відправлення та прийому сигналів на Землю та з неї, і нещодавно вона перестала отримувати та приймати їх.

Дати майбутніх виходів у відкритий космос будуть опубліковані в блогах агентства, зазначається у повідомленні.

Реклама

"Це просто реальне життя, так іноді буває, і я дуже радий, що ви, діти, дбаєте про нашу безпеку", – прокоментував ситуацію бортінженер Марк Ванде Хей, пише CBS News.

Космічна станція, крім згаданої антени, має додаткові системи для трансляції відео, тому відстрочка не виглядає катастрофою.

Читайте також: На МКС вперше вирушить темношкіра жінка

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія знищенням старого супутника створила загрозу для МКС довгі роки.

Через цю ситуацію Європа навіть почала розробляти нову оборонну космічну стратегію.