Води не менше, ніж 40%: на Марсі знайшли величезні запаси льоду (фото)

Води в приповерхневих породах Хаосу Кандора як мінімум 40%/Фото: esa.int, колаж: "Сьогодні"

У центрі марсіанських долин Марінер зонд ЕкзоМарс-TGO знайшов поклади льоду. Відкриття належить планетологам з Росії та Нідерландів під керівництвом завідувача відділу ядерної планетології Інституту космічних досліджень РАН Ігоря Митрофанова.

Про це повідомляють на сайті Європейського космічного агентства.

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Відкриття ділянки з льодом

"Зонд TGO може шукати і досліджувати "оази" марсіанської води, приховані під багатометровим шаром пилу і ґрунту, які в минулому ми просто не могли виявити. Зокрема, прилад FREND відкрив ділянку в системі каньйонів у долинах Марінер, 40% поверхні якої покрито покладами льоду", — зазначили автори дослідження.

Що відомо про долини Марінер?

Відомо, що долини Марінер є гігантською системою каньйонів, які розташовані в південній півкулі Марса. Приблизна їхня довжина — 4,5 тис. км, а глибина — 11 км.

Як вдалося виявити лід?

Запаси льоду допоміг відкрити нейтронний спектрометр FREND, який встановлений на борту зонда ЕкзоМарс-TGO. Він здатний вловлювати сліди води й інших сполук водню в надрах Марса.

На думку астрономів, води в приповерхневих породах Хаосу Кандора як мінімум 40%. Причому у вигляді чистого льоду, який, у порівнянні з іншими подібними знахідками, перебуває в стабільному стані.

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"Це говорить або про унікальні кліматичні і геологічні умови в долинах Марінер, або свідчить про те, що місцеві запаси води постійно поповнюються", — наголосили вчені.

Запаси льоду допоміг відкрити нейтронний спектрометр FRIEND/Фото: esa.int

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