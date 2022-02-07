У метавсесвіті Цукерберга сталося перше зґвалтування

Аватарам у метавсесвіті заборонили підходити близько один до одного / Фото: Getty Images

43-річна жінка та інші користувачі Meta скаржаться на порушення особистих кордонів аж до харрасменту та сексуального насильства, через що аватарам заборонили наближатися один до одного.

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Раніше віртуальні персонажі у Horizon World могли пересуватися хаотично та наближатися один до одного, а тепер їх розташували на відстані витягнутої руки, пише WWD.

У майбутньому розмір особистих меж користувачі зможуть визначати самостійно, запевнили розробники.

Це допоможе встановити поведінкові норми для такого нового середовища, як віртуальна реальність, пояснили у Meta.

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Повністю відключити встановлені межі у користувачів Meta Horizon не вийде і за поточними налаштуваннями: якщо аватар підійде надто близько до іншого, його руки перестануть світитися.

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