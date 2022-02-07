В метавселенной Цукерберга произошло первое изнасилование

Аватарам в метавселенной запретили подходить близко друг к другу / Фото: Getty Images

43-летняя женщина и другие пользовательницы Meta жалуются на нарушения личных границ вплоть до харрасмента и сексуального насилия, из-за чего аватарам запретили приближаться друг к другу.

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Раньше виртуальные персонажи в Horizon World могли передвигаться хаотично и приближаться друг к другу, а теперь их расположили на расстоянии вытянутой руки, пишет WWD.

В будущем размер личных границ пользователи смогут определять самостоятельно, заверили разработчики.

Это поможет установить поведенческие нормы для такой новой среды, как виртуальная реальность, пояснили в Meta.

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Полностью отключить установленные границы у пользователей Meta Horizon не получится и с текущими настройками: если аватар подойдет слишком близко к другому, его руки перестанут светиться.

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