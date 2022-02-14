У космосі виявили планету, на якій може бути життя

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Ця планета знаходиться в так званій зоні проживання та обертається навколо "білого карлика", тобто зірки, що згасає.
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За даними британського Королівського астрономічного товариства, це може стати першим в історії випадком виявлення небесного тіла з придатними для життя умовами, пише BBC.
Після смерті зірки об'єкти дуже великого розміру перетворюються на чорні дірки. Водночас менші з них – як наше Сонце – стають "білими карликами", втрачаючи ядерне паливо та зовнішні шари.
Планета, про яку говорять вчені, розташована на відстані 117 світлових років від Землі.
Втім, у британських астрономівнемає прямих доказів існування планети, і вони продовжать дослідження. Також вони шукатимуть нові планети біля інших "білих карликів".
Раніше ми писали:
- NASA виявило найпотужніше світло, яке колись спостерігалося на Юпітері, і в процесі розгадало таємницю 30-річної давнини.
- Також ми розібралися, чому вчені впевнені, що нашій планеті 4,5 мільярда років, а не 5 чи 3 мільярди.
- Ядро Землі може виявитися сумішшю рідини та твердого тіла, перебуваючи в особливому "суперіонному" стані.