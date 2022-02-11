Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Норманді в Берліні Норманді в Берліні Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Звідки вчені знають, скільки років Землі

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 лютого, 13:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Скільки років Землі? Це питання, з яким люди стикалися упродовж століть. Чому вчені впевнені, що нашій планеті 4,5 мільярда років, а не 5 чи 3 мільярди?
Вчені змогли вирахувати вік Землі
Вчені змогли вирахувати вік Землі / Фото: Pixabay

Ще 1642 року англійський священик Джон Лайтфут обчислив точну, на його думку, дату створення Всесвіту: 17 вересня 3928 року до н.е. Він дійшов такого висновку, рахуючи у зворотному порядку епічні генеалогії, записані в Біблії.

Читайте також: Ви повинні це бачити: 10 неймовірних кратерів Землі

Реклама

Проте у науки інша думка – Земля набагато давніша. Насправді вона обертається навколо Сонця вже 4,54 мільярда років, пише begadistrictnews.

Наша планета була створена понад 4 мільярди років тому. Фото: Pixabay

Для визначення цієї дати вчені використали методи радіометричного датування. Радіометричне датування встановлює вік матеріалу на основі присутності в ньому радіоактивного ізотопу.

У геології вчені використовують радіоактивні ізотопи із тривалим періодом напіврозпаду. До них відносяться калій-40 (з періодом піврозпаду 1,248 млрд років), уран-238 (з періодом піврозпаду 4,468 млрд років) та рубідій-87 (з періодом піврозпаду 47 млрд років).

Реклама

Озброївшись цим набором інструментів, вчені десятиліттями обшукували планету у пошуках найдавніших гірських порід та зуміли знайти їх у Західній Австралії.

Вид на землю з космосу
Вид на землю з космосу / Фото: Twitter

Предметом дослідження стали кристали циркону, які сформувалися 4,4 мільярда років тому, незабаром після утворення самої Землі, і залишаються найдавнішими відомими матеріалами на Землі.

Реклама

Але де впевненість, що на Землі немає давнішої породи? Щоб обійти цю проблему, вчені також датували шматки космічних об'єктів, таких як метеорити або місячні камені, які, як вважають учені, утворилися з того ж матеріалу, що й наша планета.

Результати вражаюче збігаються – наше сусіднє космічне сміття датоване тим же віком в 4,5 мільярда років.

Раніше вчені пояснили появу води на Землі. Вода Землі не могла виникнути відразу після формування планети, оскільки тут було дуже жарко, але вчені запропонували свої версії появи океанів.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова Ядро Землі може виявитися рідким і твердим одночасно: як це можливо Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Динозаври могли вимерти від кашлю: вчені знайшли перші докази Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Doodle Сьогодні
11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…
Історія дня - за хвилину
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43336.06

Binance Coin (BNB)

414.21

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

132.52

Theta (THETA)

4.04

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти