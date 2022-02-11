Звідки вчені знають, скільки років Землі

Скільки років Землі? Це питання, з яким люди стикалися упродовж століть. Чому вчені впевнені, що нашій планеті 4,5 мільярда років, а не 5 чи 3 мільярди?

Вчені змогли вирахувати вік Землі / Фото: Pixabay

Ще 1642 року англійський священик Джон Лайтфут обчислив точну, на його думку, дату створення Всесвіту: 17 вересня 3928 року до н.е. Він дійшов такого висновку, рахуючи у зворотному порядку епічні генеалогії, записані в Біблії.

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Проте у науки інша думка – Земля набагато давніша. Насправді вона обертається навколо Сонця вже 4,54 мільярда років, пише begadistrictnews.

Наша планета була створена понад 4 мільярди років тому. Фото: Pixabay

Для визначення цієї дати вчені використали методи радіометричного датування. Радіометричне датування встановлює вік матеріалу на основі присутності в ньому радіоактивного ізотопу.

У геології вчені використовують радіоактивні ізотопи із тривалим періодом напіврозпаду. До них відносяться калій-40 (з періодом піврозпаду 1,248 млрд років), уран-238 (з періодом піврозпаду 4,468 млрд років) та рубідій-87 (з періодом піврозпаду 47 млрд років).

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Озброївшись цим набором інструментів, вчені десятиліттями обшукували планету у пошуках найдавніших гірських порід та зуміли знайти їх у Західній Австралії.

Вид на землю з космосу / Фото: Twitter

Предметом дослідження стали кристали циркону, які сформувалися 4,4 мільярда років тому, незабаром після утворення самої Землі, і залишаються найдавнішими відомими матеріалами на Землі.

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Але де впевненість, що на Землі немає давнішої породи? Щоб обійти цю проблему, вчені також датували шматки космічних об'єктів, таких як метеорити або місячні камені, які, як вважають учені, утворилися з того ж матеріалу, що й наша планета.

Результати вражаюче збігаються – наше сусіднє космічне сміття датоване тим же віком в 4,5 мільярда років.

Раніше вчені пояснили появу води на Землі. Вода Землі не могла виникнути відразу після формування планети, оскільки тут було дуже жарко, але вчені запропонували свої версії появи океанів.