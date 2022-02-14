В космосе обнаружили планету, на которой может быть жизнь

Возле белого карлика может оказаться обитаемая планета / Фото: Wikipedia, Pixabay
Эта планета находится в так называемой зоне обитаемости и вращается вокруг "белого карлика", то есть затухающей звезды.
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По данным британского Королевского астрономического общества, это может стать первым в истории случаем обнаружения небесного тела с пригодными для жизни условиями, пишет BBC.
После смерти звезды объекты очень большого размера превращаются в черные дыры. При этом меньшие из них – как наше Солнце – становятся "белыми карликами", теряя ядерное топливо и внешние слои.
Планета, о которой говорят ученые, расположена на расстоянии 117 световых лет от Земли.
Впрочем, у британских астрономов пока нет прямых доказательств существования планеты, и они продолжат исследования. Также они будут искать новые планеты около других "белых карликов".
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