Цього разу не вибухнули: Китай вивів два нові супутники на орбіту

Китай додав супутників на орбіту
Запуск було здійснено о 12:12 за Києвом. космодрому Веньчан у провінції Хайнань на півдні Китаю.
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В результаті супутники "Шиянь-12 01" та "Шиянь-12 02" успішно вийшли на задану орбіту, для ракет-носіїв серії "Чанчжен" цей політ став 402-м. Сіньхуа .
Раніше, наприкінці листопада Китай вже запустив супутник "Шиянь-11". Тим часом 14 грудня китайська ракета зламалася при виході на орбіту, знищивши два супутники.
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Активність Пекіна на орбіті сильно зросла останнім часом – США побоюються, що Китай може обійти їх у космічній гонці.
Крім того, новою зоною конфлікту між цими країнами може стати простір між Землею та Місяцем.