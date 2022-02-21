Вчені розкрили загадку космічного кинджалу Тутанхамона

Метеоритний кинджал Тутанхамона подарували ще його дідові / Фото: Getty Images, Wiley Online Library

Метою вчених було з'ясувати, як виготовили предмет, метал якого було отримано з метеориту. Дослідники не впевнені, що він був виготовлений у Єгипті.

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Але головною загадкою було те, що лезо було зроблено із заліза, тоді як залізний вік почався через 100 років після смерті Тутанхамона, пише gizmodo.

Метеоритне залізо

Фото Wiley Online Library

Коли археологи увійшли до похоронної камери Тутанхамона у Долині Царів у 1920-х роках, вони виявили залізний кинджал довжиною 30 см, похований разом з фараоном.

Це наштовхнуло дослідників на думку, що такі предмети – часів до Залізного віку – походять з метеоритного металу.

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Сам кинджал датується більш раннім бронзовим віком, тобто був виготовлений за 1000 років до народження Тутанхамона. Фараон також був похований із залізними підголовником та браслетом.

Дослідження 2016 року підтвердило ймовірне метеоритне походження заліза фараона, але залишилися питання про те, з якого метеорита його зробили і як викували.

Викований за низької температури

Фото Getty Images

Останнє дослідження виявило концентрації заліза, нікелю, марганцю та кобальту, а в почорнілих плямах на лезі знайшли сірку, хлор, кальцій та цинк.

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Не менше цікавим був візерунок із ліній сірого кольору – візерунок Відманштеттена, як у африканському метеориті. Отже, кинджал було зроблено з октаедриту, найбільшої групи залізних метеоритів.

Тонкий візерунок вказує на те, що кинджал був викований за відносно низької температури – менше 950 градусів за Цельсієм.

Реліквія з-за кордону

Хоча хімічний аналіз не дав ключів до походження кинджалу, серія стародавніх листів-табличок віком 3400 років згадувала залізний кинджал у золотих піхвах.

Він, згідно з документами, був подарований Аменхотепу III, дідові Тутанхамона, королем Мітанні, області Анатолії, коли фараон одружився з його дочкою.

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Отже, можливо, космічний кинджал Тутанхамона був сімейною реліквією, отриманої з-за кордону.

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