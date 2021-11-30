Вчені вражені: живі роботи навчилися розмножуватися

Ксеноботи стали розмножуватися не так, як рослини і тварини

Ксеноботи, перші у світі живі роботи з стовбурових клітин африканських кігтистих жаб , навчилися розмножуватися новим для живих істот способом.

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Вчені, які стоять за відкриттям, виявили нову форму біологічного відтворення у ксеноботів, створених у 2020 році, пише The Science Times.

Ці органічні роботи шириною менше 1 мм виглядають як крихітні краплі, які можуть рухатися, самозцілюватися та працювати у групах. Але тепер вони ще й розмножуються.

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Провідний автор та директор Центру відкриттів Аллена в Університеті Тафтса Майкл Левін каже, що команда була вражена своїм відкриттям.

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Джош Бонгард, ведущий автор дослідження, пояснює, що ці роботи не створені з металу чи кераміки.

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Ксенобот – це організм, створений з генетично немодифікованих клітин жаби. І робот він просто тому, що призначений для копіювання дій та процесів людей.

Для розмноження ксеноботи використовували кінетичну реплікацію, яка відбувається лише на молекулярному рівні, але раніше не спостерігалася у масштабі цілих клітин чи організмів.

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У майбутньому поєднання молекулярної біології та штучного інтелекту може вирішити безліч завдань, але поки що практичного застосування у живих роботів немає.

Нагадаємо, раніше вчені вимагали захистити Землю від інопланетних паразитів.