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За останні 40 років зникло близько 900 мільйонів птахів

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
30 листопада, 13:30
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Тільки кількість домашніх горобців у Європі з 1980 року скоротилася на 247 млн, загальна кількість птахів, що гніздяться, зменшилася на 17-19%
Домашні горобці скоротили популяцію майже вдвічі
Домашні горобці скоротили популяцію майже вдвічі

Птахів, що гніздяться в Європі, стало менше на 600 млн, всього птахів – на 900 млн, і все це за останні 40 років. Раніше вчені вже розповіли, які тварини вижили б, якби не було людей .

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Загальна чисельність птахів, що гніздяться, знизилася на 17-19% між 1980 та 2017, пише The Guardian.

Найбільше постраждали види, життєдіяльність яких пов'язана з сільським господарством – через використання агрохімікатів.

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Так, домашніх горобців у Європі поменшало на 247 млн , жовтих трясогузок – на 97 млн , шпаків – на 75 млн , жайворонків – на 68 млн, деревних горобців – на 30 млн.

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У дослідженні, проведеному вченими з RSPB, BirdLife International та Чеського товариства орнітології, було проаналізовано дані 378 із 445 видів птахів у ЄС та Великій Британії.

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Деякі види птахів, наприклад, хижі, навпаки, збільшили свою популяцію. Так, чисельність 11 видів хижих птахів з 1980 року збільшилася більш як удвічі.

Серед них – сапсан, болотний лунь, канюк, сапсан та беркут . Цих хижих птахів посилено захищали, було також реалізовано проєкти відновлення конкретних видів.

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Масштаби втрат і кількість зниклих птахів можна порівняти з такою самою ситуацією в Північній Америці, де з 1970 року було виявлено зникнення 3 мільярдів птахів.

Звичайні птахи стають дедалі рідшими, переважно тому, що місця, від яких вони залежать, знищуються людьми, пояснюють вчені.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як вимирали динозаври 66 млн років тому.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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