Ученые поражены: живые роботы научились размножаться

Ксеноботы стали размножаться не так, как растения и животные

Ксеноботы, первые в мире живые роботы из стволовых клеток африканских когтистых лягушек, научились размножаться новым для живых существ способом.

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Ученые, стоящие за открытием, обнаружили новую форму биологического воспроизводства у ксеноботов, созданных в 2020 году, пишет The Science Times.

Эти органические роботы шириной менее 1 мм выглядят как крошечные капли, которые могут двигаться, самоисцеляться и работать в группах. Но теперь они еще и размножаются.

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Со-ведущий автор и директор Центра открытий Аллена в Университете Тафтса Майкл Левин говорит, что команда была поражена своим открытием.

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Джош Бонгард, ведущий автор исследования, объясняет, что эти роботы не созданы из металла или керамики.

Ксенобот – это организм, созданный из генетически немодифицированных клеток лягушки. И робот он просто потому, что предназначен для копирования действий и процессов людей.

Для размножения ксеноботы использовали кинетическую репликацию, которая происходит только на молекулярном уровне, но ранее не наблюдалась в масштабе целых клеток или организмов.

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В будущем сочетание молекулярной биологии и искусственного интеллекта может решить множество задач, но пока практического применения у живых роботов нет.

Напомним, ранее ученые потребовали защитить Землю от инопланетных паразитов.