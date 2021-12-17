TikTok додав функцію гіфок та голос кішки: що ще оновилося у додатку

TikTok додав кілька нових візуальних функцій / Фото: Pixabay, TikTok
Одним з основних оновлень став ефект зелений екран Так як цей інструмент дуже популярний, крім того, тепер можна зробити відео з собою на тлі гіфки.
Читайте також: Дорослі та літні люди відчувають депресію через соцмережі
Щоб ця функція працювала, TikTok став партнером GIPHY – компанії, що належить Meta, пише TechCrunch.
Компанія також додасть можливість завантажувати відео в роздільній здатності 1080p HD. Щоправда, ця функція навряд чи буде доступна українцям: вона запрацює лише у деяких країнах.
Ще одна функція – нова кнопка покращення візуального сприйняття, яка автоматично покращує експозицію відео в умовах низького освітлення та виконує корекцію кольору.
Читайте також: Аналог TikTok ввів суворе обмеження для користувачів
Щоб використати цей інструмент, після запису або завантаження відео потрібно натиснути кнопку "Поліпшити" на правій панелі. Після повторного натискання кнопки ефекти видаляться.
@one37pm
#HowTo upload TikToks in HD! #contentking #hd #tiktoktip #hackYes Indeed – Gypsy Woman Mix – Freddo
TikTok також випустив нові звукові ефекти. Наприклад, голос можна перетворити на звуки тварин або музичного інструменту, включаючи флейту, суону чи кішку.
Читайте також: Дуров у день народження назвав найдоцінніші та переоцінені речі: серед них – соцмережі
Нові функції будуть доступні на сторінці редагування при натиску кнопки "Голосові ефекти" на правій панелі.
Нагадаємо, раніше Instagram додав нові функції і став чимось нагадувати TikTok.