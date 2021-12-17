TikTok добавил функцию гифок и голос кошки: что еще обновилось в приложении

TikTok добавил несколько новых визуальных функций / Фото: Pixabay, TikTok
Одним из основных обновлений стал эффект зеленого экрана, так как этот инструмент очень популярен, кроме того, теперь можно сделать видео с собой на фоне гифки.
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Чтобы эта функция работала, TikTok стал партнером GIPHY – компании, принадлежащей Meta, пишет TechCrunch.
Компания также добавит возможность загружать видео в разрешении 1080p HD. Правда, эта функция вряд ли будет доступна украинцам: она заработает только в некоторых странах.
Еще одна функция – новая кнопка улучшения визуального восприятия, которая автоматически улучшает экспозицию видео в условиях низкой освещенности и выполняет цветокоррекцию.
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Чтобы использовать этот инструмент, после записи или загрузки видео нужно будет нажать кнопку "Улучшить" на правой панели. При повторном нажатии кнопки эффекты удалятся.
@one37pm
#HowTo upload TikToks in HD! #contentking#hd#tiktoktip#hackYes Indeed – Gypsy Woman Mix – Freddo
TikTok также выпустил новые звуковые эффекты. Например, голос можно превратить в звуки животных или музыкального инструмента, включая флейту, суону или кошку.
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Новые функции будут доступны на странице редактирования при нажатии кнопки "Голосовые эффекты" на правой панели.
Напомним, ранее Instagram добавил новые функции и стал в чем-то напоминать TikTok.