Можна міняти одяг та пірсинг: як працюють нові аватари у Instagram

Instagram дозволив користувачам одягати своїх аватарів Instagram dozvolyv korystuvacham odyahaty svoyikh avatariv

Мультяшні аватари користувача можна створити самостійно, отримавши доступ до різноманітних функцій, розміщених на базовій моделі.

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Аватари – відносно недавня функція, яка набула великого поширення у соціальній мережі, пише Digital Information World.

Аватари – нагадаємо, віртуальні 3D-зображення користувача , які потім можна використовувати у постах, історіях, месенджерах та навіть стікерах.

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Як це працює

Функцію можна знайти в налаштуваннях, перейшовши далі обліковий запис, де і знаходиться розділ "Аватари". Раніше аватари були доступними не всім, але тепер їх можуть використовувати й українці.

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Налаштування свого аватара в соцмережі разюче нагадує ранні версії легендарної гри The Sims.

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Тепер користувач може переодягати свій аватар, змінювати йому зачіску та додавати аксесуари – від окулярів до пірсингу в носі.

Звичайно, аватару можна вибрати стать, колір шкіри, а також форму носа , брів та губ, а також додати йому косметики на обличчя.

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Віртуальна та альтернативна реальність постійно перетворюються на товар і інтегруються до нашого оточення, підкреслює видання.

Нагадаємо, раніше писали, що топ-технологією 2021 року став метавсесвіт, в ході захоплення якого весь світ сів на умовний віртуальний поїзд від The Sims .