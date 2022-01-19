Можно менять одежду и пирсинг: как работают новые аватары в Instagram

Instagram разрешил пользователям одевать своих аватаров

Мультяшные аватары пользователя можно создать самостоятельно, получив доступ к широкому набору различных функций, размещенных на базовой модели.

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Аватары – относительно недавняя функция, которая получила большое распространение в социальной сети, пишет Digital Information World.

Аватары – напомним, виртуальные 3D-изображения пользователя, которые затем можно использовать в постах, историях, мессенджерах и даже стикерах.

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Как это работает

Функцию можно найти в настройках, перейдя далее в учетную запись, где и находится раздел "Аватары". Ранее аватары были доступны не всем, но теперь их могут использовать и украинцы.

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Настройка своего аватара в соцсети поразительно напоминает ранние версии легендарной игры The Sims.

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Теперь пользователь может переодевать свой аватар, менять ему прическу и добавлять аксессуары – от очков до пирсинга в носу.

Конечно же, аватару можно выбрать пол, цвет кожи, а также форму носа, бровей и губ, а также добавить ему косметики на лицо.

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Виртуальная и альтернативная реальность постоянно превращаются в товар и интегрируются в наше окружение, подчеркивает издание.

Напомним, ранее бы писали, что топ-технологией 2021 года стала метавселенная, в ходе увлечения которой весь мир сел на условный виртуальный поезд от The Sims.