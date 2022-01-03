Теплий брат Нептуна: вперше поза Сонячною системою знайшли планету з магнітним полем

Унікальна планета з магнітосферою допоможе зрозуміти процеси утворення життя в інших світах

Група вчених використовувала дані космічного телескопа, виявивши заряджені вуглецеві частки, що оточують планету та залишають її, утворюючи довгий хвіст.

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Магнітні поля відіграють вирішальну роль у захисті планетних атмосфер, тому тепер вчені можуть зрозуміти, як виглядає конкретний інопланетний світ, пише Scitech Daily.

Магнітосфера утворюється в результаті взаємодії об'єкта з сонячним вітром, випромінюваним його зіркою.

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Вчені спостерігали за екзопланетою HAT-P-11b – планетою розміром з Нептун, що у 123 світлових роках від Землі.

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Їм знадобилося шість транзитів планети через власну карликову зірку, щоб зібрати всі дані в ультрафіолеті.

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Але їхні зусилля були винагороджені – виявлені процеси допоможуть з'ясувати, чи може планета бути населеною.

Що цікаво, фізика в магнітосфері Землі та HAT-P-11b однакова, але вона перебуває надто близько до зірки (одна двадцята відстані від Землі до Сонця).

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Це змушує її верхні шари атмосфери нагріватися і, по суті, "википати" у космос, що призводить до утворення хвоста магнітосфери. Водночас Земля знаходиться на безпечній відстані.

Кількість хімічних елементів в об'єкті важче водню і гелію, або металів виявилося нижчим за очікуване, що кидає виклик сучасним моделям екзопланет.

Вчені відзначають, що за низкою факторів екзопланета більше схожа на міні-Юпітер, ніж на Нептун.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як з'явився телескоп Hubble, який вже відпрацював 32 роки, або мільярд секунд.