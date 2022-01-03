Теплый брат Нептуна: впервые вне Солнечной системы нашли планету с магнитным полем

Уникальная планета с магнитосферой поможет понять процессы образования жизни в других мирах

Группа ученых использовала данные космического телескопа, обнаружив заряженные углеродные частицы, которые окружают планету и покидают ее, образуя длинный хвост.

Читайте также: Импланты в мозгу, "машина времени" в космосе и вкус телевизора: как изменится мир в 2022 году

Реклама

Магнитные поля играют решающую роль в защите планетных атмосфер, поэтому теперь ученые могут понять, как выглядит конкретный инопланетный мир, пишет Scitech Daily.

Магнитосфера образуется в результате взаимодействия объекта с солнечным ветром, излучаемым его звездой.

Реклама

Ученые наблюдали за экзопланетой HAT-P-11b - планетой размером с Нептун, находящейся в 123 световых годах от Земли.

Читайте также: Тайны Вселенной все ближе: телескоп Уэбба проработает вдвое дольше обещанного

Им понадобилось шесть транзитов планеты через собственную карликовую звезду, чтобы собрать все данные в ультрафиолете.

Реклама

Но их усилия были вознаграждены – обнаруженные процессы помогут выяснить, может ли планета быть обитаемой.

Что интересно, физика в магнитосфере Земли и HAT-P-11b одинакова, но она находится слишком близко к звезде (одна двадцатая расстояния от Земли до Солнца).

Читайте также: Зимняя сказка: NASA выложило удивительное фото Лапландии из космоса

Это заставляет ее верхние слои атмосферы нагреваться и, по сути, "выкипать" в космос, что приводит к образованию хвоста магнитосферы. В то ж время Земля находится на безопасном расстоянии.

Количество химических элементов в объекте тяжелее водорода и гелия, или металлов оказалось ниже ожидаемого, что бросает вызов современным моделям экзопланет.

Ученые отмечают, что в ряде факторов экзопланета больше похожа на мини-Юпитер, чем на Нептун.

Напомним, ранее мы писали о том, как появился телескоп Hubble, который уже отработал 32 года, или миллиард секунд.