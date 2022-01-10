Таємниця хатини на Місяці розгадана: вона виявилася каменем-кроликом

Камінь на Місяці виявився скоріше кроликом, ніж хатиною / Фото: CNSA

Розмите зображення, яке космічна програма Китаю в листопаді 2021 назвала "загадковою хижкою", було результатом гри світла та тіні під певним кутом камери місяцехода.

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Хоча поблизу виявилося, що це просто камінь, скеля чимось нагадує кролика, а один із каменів перед нею трохи схожий на моркву, зауважили спостерігачі, пише The New York Times.

Місяць нарешті зміг підібратися ближче до дивного об'єкту, фото CNSA

Оновлене зображення об'єкта, який раніше вважали якщо не хижиною, то місячним кубом, було опубліковано Національним космічним управлінням Китаю.

Поблизу спостерігачі змогли переконатися, що кубічною формою об'єкт і не пахне, фото CNSA

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Зорові ілюзії поширені в історії освоєння космосу: наприклад, місяцехід NASA у 2004 році помітив "кролячі вуха", а скеля на Марсі виявилася схожою на людське обличчя.

У листопаді 2021 року об'єкт здавався зовсім іншим, фото CNSA

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