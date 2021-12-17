Сходи не завада: робот-помічник навчився обходити перешкоди, розносячи келихи

Новий робот може носити скло, долаючи перешкоди

Автовиробник представив Mobile Eccentric Droid або MobED – нову мобільну платформу для подолання найскладніших поверхонь та нерівностей.

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Кожне колесо робота оснащене незалежними системами управління, які дозволяють йому обертатися на місці та рухатися у будь-якому напрямку, пише engadget.

Робот може регулювати висоту кожного з коліс незалежно друг від одного і водночас переносити тендітні речі зі скла.

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Загалом платформа становить приблизно 66 см завдовжки, 58 см завширшки і 33 см заввишки. Батарея ємністю 2 кВтг дозволяє роботу проїхати близько чотирьох годин без заряджання.

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Крім сервісів виробника, MobED може допомогти кіноіндустрії, коли знімальні групи можуть встановлювати техніку на платформу та для доставки.

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Компанія не уточнила, чи планує запустити масовий продаж нового робота-помічника.

Нагадаємо, раніше вчені запитали ІІ про майбутнє, і він розповів, що роботи не будуть етичними але мозок людини зіллється з машиною.