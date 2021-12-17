Ступеньки не помеха: робот-помощник научился обходить препятствия, разнося бокалы

Новый робот может носить стекло, преодолевая препятствия

Автопроизводитель представил Mobile Eccentric Droid или MobED – новую мобильную платформу для преодоления самых сложных поверхностей и неровностей.

Читайте также: Google Assistant начал напевать песню о вакцинах и масках

Реклама

Каждое колесо робота оснащено независимыми системами управления, которые позволяют ему вращаться на месте и двигаться в любом направлении, пишет engadget.

Робот может регулировать высоту каждого из колес независимо друг от друга и при этом переносить хрупкие вещи из стекла.

Реклама

Читайте также: Нехватка рабочих рук: Илон Маск обещает заменить людей андроидами

В целом платформа составляет примерно 66 см в длину, 58 см в ширину и 33 см в высоту. Батарея емкостью 2 кВтч позволяет роботу проехать около четырех часов без подзарядки.

Реклама

Помимо сервисов производителя, MobED может помочь киноиндустрии, когда съемочные группы могут устанавливать технику на платформу, и для доставки.

Читайте также: Удивился сам себе: робот-гуманоид научился человеческим эмоциям

Компания не уточнила, планирует ли запустить массовые продажи нового робота-помощника.

Напомним, ранее ученые спросили ИИ о будущем, и он рассказал, что роботы не будут этичными, но мозг человека сольется с машиной.