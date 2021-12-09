SpaceX запустила на орбіту телескопи для вивчення чорних дір та пульсарів

Space X вивів на орбіту лабораторію для вивчення чорних дір

Орбітальна обсерваторія IXPE оснащена трьома телескопами від Ball Aerospace & Technologies, які займуться вивченням пульсарів, квазарів та чорних дір.

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Ракета стартувала о 8:00 за Києвом з космодрому у Флориді, повідомляє Twitter SpaceX.

Американська компанія вивела апарат ваг 320 кг на орбіту у рамках проєкту NASA спільно з Італійським космічним агентством за допомогою ракети-носія Falcon 9.

Метою місії є подальше дослідження космічних об'єктів, що знаходяться на великій відстані від Сонячної системи.

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Також обсерваторія збиратиме дані про активні ядра інших галактик. Зібрана інформація допоможе вченим краще зрозуміти будову Всесвіту.

Місія розрахована на 2 роки, а вартість проекту склала близько 188 млн доларів.

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Нагадаємо, раніше NASA запустило вертоліт на Марсі, але в нього виникли проблеми із зв'язком.

Крім того, гендиректор Європейської космічної агенції Йозеф Ашбахер попередив, що Space X контролює більше третини супутників на орбіті Землі.