SpaceX запустила на орбиту телескопы для изучения черных дыр и пульсаров

Space X вывел на орбиту лабораторию для изучения черных дыр
Орбитальная обсерватория IXPE оснащена тремя телескопами от Ball Aerospace & Technologies, которые займутся изучением пульсаров, квазаров и черных дыр.
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Ракета стартовала в 8:00 по Киеву с космодрома во Флориде, сообщает Twitter SpaceX.
Американская компания вывела аппарат весов в 320 кг на орбиту в рамках проекта NASA совместно с Итальянским космическим агентством с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
Целью миссии является дальнейшее исследование космических объектов, находящихся на большом расстоянии от Солнечной системы.
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Также обсерватория будет собирать данные об активных ядрах других галактик. Собранная информация поможет ученым лучше понять устройство Вселенной.
Миссия рассчитана на 2 года, а стоимость проекта составила около 188 млн долларов.
Напомним, ранее NASA запустило вертолет на Марсе, но у него возникли проблемы со связью.
Кроме того, гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер предупредил, что Space X контролирует больше трети спутников на орбите Земли.