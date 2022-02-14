Сотні тисяч роботів допоможуть людям похилого віку гуляти на природі

Літні люди зможуть пересуватися на роботах / Фото: Bloomberg

Збільшення тривалості життя та зростаючі потреби перетворили старіюче населення на кінцевих користувачів, які залежать від технологій, щоб вести повноцінне життя.

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Найпомітніше це в Японії – 2020 року понад чверть всього населення цієї країни було не молодше 65 років, пише Bloomberg.

За прогнозами, до 2050 року це співвідношення сягне 38%. Зі свого боку, японські технологічні компанії шукають рішення для цієї проблеми.

Одним із прикладів є RakuRo, одномісний автономний швидкісний робот, розроблений японською компанією ZMP Inc.

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Частково запущений у січні 2022 року робот забезпечує транспортні послуги між установою та трьома клініками, що розташовані на відстані близько 700 метрів.

Пацієнти можуть зробити замовлення на своєму смартфоні, обравши час зустрічі та пункт призначення. Робот може йти вздовж берега річки, наближаючи користувача до природи.

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Для забезпечення безпечного руху робот оснащений шістьма камерами, п'ятьма датчиками та кнопкою аварійної зупинки та запрограмований реагувати на довкілля.

Наприклад, якщо світлофор блимає до того, як загориться червоне світло, або якщо є такі об'єкти, як люди чи автомобілі, робот зупиниться.

Роботи можуть заповнити нестачу 380 тисяч працівників з догляду за людьми похилого віку в Японії.

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