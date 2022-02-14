Сотни тысяч роботов помогут пожилым людям гулять на природе

Пожилые люди смогут передвигаться на роботах / Фото: Bloomberg

Увеличение продолжительности жизни и растущие потребности превратили стареющее население в конечных пользователей, которые зависят от технологий, чтобы вести полноценную жизнь.

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Более всего это заметно в Японии – в 2020 году более четверти всего населения Японии было не моложе 65 лет, пишет Bloomberg.

По прогнозам, к 2050 году это соотношение достигнет 38%. В свою очередь, японские технологические компании ищут решения этой проблемы.

Одним из примеров является RakuRo, одноместный автономный скоростной робот, разработанный японской компанией ZMP Inc.

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Частично запущенный в январе 2022 года, робот обеспечивает транспортные услуги между учреждением и тремя клиниками, находящимися на расстоянии около 700 метров.

Пациенты могут сделать заказ на своем смартфоне, выбрав время встречи и пункт назначения. Робот может идти вдоль близлежащего берега реки, приближая пользователя к природе.

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Для обеспечения безопасного движения робот оснащен шестью камерами, пятью датчиками и кнопкой аварийной остановки и запрограммирован реагировать на окружающую среду.

Например, если светофор мигает до того, как загорится красный свет, или если есть такие объекты, как люди или автомобили, робот остановится.

Роботы могут восполнить нехватку 380 тысяч работников по уходу за пожилыми людьми в Японии.

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