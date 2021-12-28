Машина часу в космосі: телескоп Вебба вдруге скоригував курс польоту

Найпотужніший телескоп у світі поки що успішно рухається до мети / Фото: NASA
Корекція відбулася 28 грудня о 2:20 за Києвом, через 60 годин після запуску апарату в космос за допомогою ракети Ariane 5. Першу корекцію провели 26 грудня.
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Процес власноруч контролювали інженери, він продовжувався 9 хвилин та 27 секунд , уточнюється у блозі NASA.
Це не остання корекція телескопа – пізніше фахівцям доведеться провести ще одну – третю корекцію, щоб Вебба потрапив у зону цільового розміщення.
Після того, як телескоп опиниться у другій точці Лагранжа, він завершить розгортання всіх своїх дзеркал і антен, і буде обертатися навколо Сонця та збирати дані.
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Як ми вже писали раніше, Вебб у 100 разів потужніший за Hubble, і він зможе зазирнути в глибоке минуле нашого Всесвіту, як машина часу. Його запустили у космос 25 грудня.
Телескоп зробить знімки найперших зірок і галактик і спробує знайти життя на планетах за межами Сонячної системи та навіть Чумацького шляху.