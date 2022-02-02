Романс поета з Полтавщини співали Паваротті та Іглесіас – історія дня за хвилину

2 лютого день народження Євгена Гребінки / Фото: Колаж: Сьогодні
Світовий хіт
Перу плідного автора належить 46 романів, безліч повістей, оповідання, вірші. Ряд поетичних творів, увійшовши до народного репертуару, стали піснями. Серед найпопулярніших – звичайно ж, знаменитий у всьому світі романс "Очі чорні".
Покладена на музику німецького композитора Флоріана в жанрі циганського романсу, ця пісня була включена в репертуар знаменитого Федора Шаляпіна, пізніше перекладена десятками мов, включаючи перську та сунданську (в Індонезії).
У різний час "Очі чорні" включали до свого репертуару в тій чи іншій інтерпретації американський джазмен Луї Армстронг, французька співачка Мірей Матей, іспанець Хуліо Іглесіас, італійський оперний співак Лучано Паваротті.
Спонсор Шевченка
Гребінка довгий час провів у Росії, але не забував про рідний край. Заснував парафіяльне училище в селі Рудка Лубенського повіту, надсилаючи на нього кошти.
Підтримував матеріально Тараса Шевченка: брав участь у його викупі з кріпаків, допоміг із першим виданням "Кобзаря".
У листі до свого друга стверджував: "Петербург – колонія освічених малоросіян. Всі присутні місця, всі академії, всі університети переповнені земляками і при призначенні людини на службу малорос привертає особливу увагу розумом і здібностями".
Гребінка довгий час прожив у Санкт-Петербурзі, де й помер, але, згідно із заповітом, після смерті його поховали у рідній Полтавській області.
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