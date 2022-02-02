Романс поэта с Полтавщины пели Паваротти и Иглесиас – история дня за минуту

2 февраля день рождения Евгения Гребинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Мировой хит

Перу плодовитого автора принадлежит 46 романов, множество повестей, рассказы, стихи. Ряд поэтических произведений, войдя в народный репертуар, стали песнями. Среди наиболее популярных – конечно же, знаменитый во всем мире романс "Очи черные".

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Положенная на музыку немецкого композитора Флориана в жанре цыганского романса, эта песня была включена в репертуар знаменитого Федора Шаляпина, позднее переведена на десятки языков, включая персидский и сунданский (в Индонезии).

В разное время "Очи черные" включали в свой репертуар в той или иной интерпретации американский джазмен Луи Армстронг, французская певица Мирей Матьей, испанец Хулио Иглесиас, итальянский оперный певец Лучано Паваротти.

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Спонсор Шевченко

Гребинка долгое время провел в России, но не забывал о родном крае. Основал приходское училище в селе Рудка Лубенского уезда, высылая на него средства.

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Поддерживал материально Тараса Шевченко: участвовал в его выкупе из крепостных, помог с первым изданием "Кобзаря".

В письме близкому другу утверждал: "Петербург – колония образованных малороссиян. Все присутствующие места, все академии, все университеты переполнены земляками и при назначении человека на службу малоросс привлекает особое внимание умом и способностями".

Гребинка долгое время прожил в Санкт-Петербурге, где и умер, но, согласно завещанию, после смерти его похоронили в родной Полтавской области.

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