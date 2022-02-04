Революція в мережі: Twitter пішов назустріч блогерам, чиї думки не вміщалися в пост

Користувачам Twitter можуть дозволити блоги / Фото: Pixabay

Користувачі, розшукуючи експериментальні функції у додатках, виявили існування вкладки "Статті у Твіттері".

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За останні роки Twitter збільшив ліміт символів зі 140 до 280 знаків, щоб дати користувачам більше свободи у висловленні думок, але їм все одно мало, пише Business Standard.

Незважаючи на знахідку в тестовому режимі, поки що цю функцію середньостатистичного користувача не знайти.

Раніше компанія вже купила сервіс для перетворення ланцюжків повідомлень на блоги, але, напевно, його також не було достатньо.

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Можливо, таким чином Twitter сподівається переманити аудиторію Facebook, що звикла розтікатися думкою розлого.

Є шанс, що тепер можна буде твітити по-новому. Фото Pixabay

Неясно, як пройде експеримент, і чи буде врешті решт функція доступна для всіх, або ж мова лише про передплатників Twitter Blue.

У Twitter, зі свого боку, запевнили, що компанія завжди шукає нові способи допомогти людям "почати спілкування та брати участь у ньому", та скоро розповість про нові можливості.

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