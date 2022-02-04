Революция в сети: Twitter пошел навстречу блогерам, чьи мысли не умещались в пост

Пользователям Twitter могут разрешить блоги / Фото: Pixabay

Пользователи, разыскивая экспериментальные функции в приложениях, обнаружили существование вкладки "Статьи в Твиттере".

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За последние годы Twitter увеличил лимит символов со 140 до 280 знаков, чтобы дать пользователям больше свободы в выражении мыслей, но им все равно мало, пишет Business Standard.

Несмотря на находку в тестовом режиме, пока эту функцию среднестатистическому пользователю не найти.

Ранее компания уже купила сервис для превращения цепочек сообщений в блоги, но видимо, его также не было достаточно.

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Возможно, таким образом Twitter надеется переманить аудиторию Facebook, привыкшую растекаться мыслью по древу.

Есть шанс, что теперь можно будет твиттить по-новому. Фото Pixabay

Неясно, как пройдет эксперимент, и будет ли в конечном итоге предстоящая функция доступна для всех, или же речь только о подписчиках Twitter Blue.

В Twitter, в свою очередь, заверили, что компания всегда ищет новые способы помочь людям "начать общение и участвовать в нем", и скоро расскажет о новых возможностях.

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