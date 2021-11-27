Радіація та тиск: що трапиться з тілами перших колоністів Марса

Астронавти отримають сильну дозу радіації, злітавши на Марс і назад

Колонізація Марса не буде можливою, якщо вчені та інженери не придумають, як захистити людей від іншої гравітації, тиску та радіації.

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Частково те, що може статися з людьми на Червоній планеті, показано у телесеріалі "Експансія", пише Medium.

Ілон Маск із SpaceX, нагадаємо, сподівається доставити людину на Марс вже до 2026 року. Про що варто було б подумати під час підготовки цієї місії?

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Радіація та тиск

Радіація у космосі – реальна проблема, тому необхідно буде захистити добровольців від неї дорогою туди та звідти.

А говорячи вже про перебування на Марсі, треба придумати, що робити з тиском повітря. Отримання кисню для дихання, звісно, досить очевидна проблема.

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Але не все так просто, Червона планета відчуває нестачу не тільки кисню, а й тиску. Він становить лише близько 0,6% від земного лише на рівні моря.

Уявіть, що ви летить на висоті приблизно дев'ять кілометрів, і вікна вилітають назовні – кисень є, але ви все одно вмираєте, тому що повітря надто розріджене.

При цьому тиск на Марсі 0,6% еквівалентний не дев'яти земним км, це можна порівняти з тиском на висоті 30 км.

Довгий день на Марсі

Марсіанський день на 40 хвилин довший за наш. Люди, які працюють у НАСА над Марсіанською науковою лабораторією, перемикаються на час Червоної планети.

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Члени команди MSL, що роблять це, носять спеціальні годинники Mars Time. Це означає, що ви починаєте свій день на 40 хвилин пізніше, о 9:00, потім о 9:40, потім о 10:20 і таке інше.

Учасники експерименту з'ясували, що вони можуть підтримувати цю модель щонайбільше три місяці, а потім їм доводиться переривати цей графік.

Холодні пустелі Марса

Коли ми думаємо про моделювання довкілля на Марсі, на думку спадає якесь віддалене місце в пустелі. Наприклад, гірський хребет Мауна-Лоа на острові Гаваї. Приємно, тепло та сонячно.

Але слід розуміти: Марс насправді дуже холодний. Середня температура на поверхні – приблизно -63°С.

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Влітку в деяких місцях температура може досягати 21 С, і це абсолютний максимум. Взимку на полюсах температура опускається до -140 С.

Щоб попрактикуватися в житті на Марсі, необхідно практично побудувати симулятор довкілля серед Антарктики в розпал зими.

Сонячні спалахи та випромінювання

Після того, як ви опинитеся на Марсі, ви піддастеся впливу двох абсолютно різних джерел випромінювання.

Сонячні спалахи забезпечать мешканцям поверхні "ванну" з рентгенівських променів, гамма-променів та потоків протонів та електронів.

Ще одне джерело випромінювання – не наше Сонце, а частинки, що приходять ззовні Сонячної системи, переважно з інших місць у нашій Галактиці.

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На нашій планеті ми захищені від цього магнітним полем Землі.

Навіть з урахуванням розроблюваного інженерами захисту астронавт, вирушивши на Марс і назад, отримає таку дозу радіації, що знову повернутися з іншою місією він уже не зможе.

Коли збираються летіти?

Попередній графік від Ілона Маска такий:

орбітальні випробування Starship – ноябрь 2021;

пілотована петля навколо Місяця – 2023;

вантажна місія на Марс – 2024;

пілотований політ на Марс – 2026 року.

Щодо колонії, Space X сподівається, що її можна буде заснувати приблизно через 50-100 років. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай хоче відправити людей на Марс вже 2033.