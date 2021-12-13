Пилові бурі та Сонце: як Марс залишився без води

Воду з Марса не могло випарувати Сонце саме собою / Фото: Wikipedia, Pixabay
Вчений-планетолог Ердал Йігіт з Університету Джорджа Мейсона пропонує враховувати ще три фактори, окрім впливу Сонця.
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Раніше на поверхні Марса було багато води і протягом мільярдів років вона поступово йшла до космосу у вигляді водню, пише Phys.org.
Дослідження показали, що молекули води були розірвані сонячним світлом у нижніх шарах марсіанської атмосфери.
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Тим не менш, Йігіт припускає, що воду спочатку витіснило з нижніх шарів атмосфери через один або кілька факторів:
- конвекційні течії на малих висотах;
- пилові бурі;
- гравітаційні хвилі.
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Вчений наголосив, що втрату води поверхнею Марса не можна повністю пояснити без урахування факторів як у верхній, так і нижній атмосфері.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Марсі виявили "людське обличчя".