Пыльные бури и Солнце: как Марс остался без воды

Воду с Марса не могло испарить Солнце само по себе / Фото: Wikipedia, Pixabay
Ученый-планетолог Эрдал Йигит из Университета Джорджа Мейсона предлагает учитывать еще три фактора, кроме влияния Солнца.
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Раньше на поверхности Марса было много воды и на протяжении миллиардов лет она постепенно уходила в космос в виде водорода, пишет Phys.org.
Исследования показали, что молекулы воды были разорваны солнечным светом в нижних слоях марсианской атмосферы.
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Тем не менее, Йигит предполагает, что воду сначала вытеснило из нижних слоев атмосферы из одного или нескольких факторов:
- конвекционные течения на малых высотах;
- пыльные бури;
- гравитационные волны.
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Ученый подчеркнул, что потерю воды поверхностью Марса нельзя полностью объяснить без учета факторов как в верхней, так и в нижней атмосфере.
Напомним, ранее мы писали, что на Марсе обнаружили "человеческое лицо".