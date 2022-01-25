Привіт Скайнет: Meta створила суперкомп'ютер для своєї "матриці"

Суперкомп'ютер для метавсесвіту буде створювати інші ШІ / Фото: Facebook

Щоправда, будівництво та випуск AI Research SuperCluster ще не завершено – вони заплановані на середину 2022 року.

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RSC допоможе компанії створювати досконаліші моделі штучного інтелекту, які можуть навчатися на трильйонах прикладів та працювати на сотнях мов, пише Reuters.

Фото Meta

Всі ці підсистеми разом аналізуватимуть текст, зображення та відео, щоб визначити, чи був контент шкідливий, пише також засновник Facebook Марк Цукерберг.

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Це дослідження допоможе забезпечити безпеку людей при використанні сервісів компанії зараз і у майбутньому метавсесвіті, кажуть у Meta.

RSC в даний час є одним з найшвидших працюючих суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом.

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Компанія співпрацювала з командами з Nvidia Corp (NVDA.O), Pure Storage Inc (PSTG.N) та Penguin Computing Inc для його створення.

Що таке метавсесвіт