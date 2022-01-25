Привет, Скайнет: Meta создала суперкомпьютер для своей "матрицы"

Суперкомпьютер для метавселенной будет создавать другие ИИ / Фото: Facebook
Правда, строительство и выпуск AI Research SuperCluster еще не завершены – они запланированы на середину 2022 года.
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RSC поможет компании создавать более совершенные модели искусственного интеллекта, которые могут учиться на триллионах примеров и работать на сотнях языков, пишет Reuters.
Все эти подсистемы вместе будут анализировать текст, изображения и видео, чтобы определить, был ли контент вреден, пишет также основатель Facebook Марк Цукерберг.
Это исследование поможет обеспечить безопасность людей при использовании сервисов компаниие сейчас и в будущей метавселенной, говорят в Meta.
RSC в настоящее время является одним из самых быстрых работающих суперкомпьютеров с искусственным интеллектом.
Компания сотрудничала с командами из Nvidia Corp (NVDA.O), Pure Storage Inc (PSTG.N) и Penguin Computing Inc для его создания.
Что такое метавселенная
- Ранее мы уже писали о том, Facebook официально изменил свое название на Meta ради развития метавселенной.
- Ее можно сравнить с преемником Интернета, при котором физический и цифровой миры смешиваются с помощью компьютерных аватаров. Чем-то это напоминает The Sims.
- Жизнь аватаров в метавселенной – это также и погружение в виртуальную реальность с тактильными, звуковыми и другими ощущениями аватаров. Meta, например, создаст цифровые копии людей для загрузки их туда, а люди с помощью гаджетов смогут "провалиться" вслед за аватарами.
- Благодаря метавселенной стали доступны виртуальные дни рождения, свадьбы и другие цифровые события, кроме того, мировые бренды делают там виртуальные товары – например, Nike обещают обуть аватаров в свои кроссовки.