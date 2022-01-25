Привет, Скайнет: Meta создала суперкомпьютер для своей "матрицы"

Суперкомпьютер для метавселенной будет создавать другие ИИ / Фото: Facebook

Правда, строительство и выпуск AI Research SuperCluster еще не завершены – они запланированы на середину 2022 года.

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RSC поможет компании создавать более совершенные модели искусственного интеллекта, которые могут учиться на триллионах примеров и работать на сотнях языков, пишет Reuters.

Фото Meta

Все эти подсистемы вместе будут анализировать текст, изображения и видео, чтобы определить, был ли контент вреден, пишет также основатель Facebook Марк Цукерберг.

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Это исследование поможет обеспечить безопасность людей при использовании сервисов компаниие сейчас и в будущей метавселенной, говорят в Meta.

RSC в настоящее время является одним из самых быстрых работающих суперкомпьютеров с искусственным интеллектом.

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Компания сотрудничала с командами из Nvidia Corp (NVDA.O), Pure Storage Inc (PSTG.N) и Penguin Computing Inc для его создания.

Что такое метавселенная