Політ до таємниць Всесвіту: телескоп Вебба розгорнув антену та скоригував курс

Найпотужніший телескоп у світі розгорнув першу антену / Фото: NASA

Ця антена, яку розгорнули 26 грудня на карданному підвісі, передаватиме не менше 28,6 Гб даних двічі на день.

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Крім того, тепер на найпотужнішому телескопі у світі почала розгортатися основна тарілкова антена. Цей процес має завершитися на 11-й день польоту, передає NASA .

В ніч з 25 на 26 грудня також вперше спрацювали датчики температури та тензодатчики на телескопі.

Тепер інформація про температуру Вебба та його деформацію доступна інженерам, які стежитимуть за справністю апарату.

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Інженери також завершили перше коригування курсу телескопа: вона тривала 65 хвилин та допомогла точніше налаштувати траєкторію руху космічного апарату.

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Цей етап був другим із двох критичних після запуску – першим було розгортання сонячних батарей, яке також пройшло успішно.

Процес розкриття деталей телескопа відбувається автоматично: його контролюють фахівці. Вони також виклали відео, на якому показано всі етапи розгортання Вебба.

Нагадаємо, телескоп Джеймса Вебба запустили до космосу 25 грудня . Він коштує 10 мільярдів доларів і в 100 разів потужніший від знаменитого Hubble.

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Телескоп змінить уявлення про Всесвіт, так як зазирне у глибини космосу зробить знімки найперших зірок і спробує знайти життя на інших планетах.

Через величезну вартість та надії, що покладаються на телескоп, і те, що вже в космосі його буде майже неможливо відремонтувати, запуск телескопа переносили кілька разів.