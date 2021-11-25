Військові США шукатимуть НЛО в небі

Пентагон запустив оперативну групу для відстеження НЛО, перетинають небо в обмежених військовими службами зонах. Раніше вчені повідомляли про радіосигнал з центру галактики.

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Тепер Міністерство оборони створило команду для виявлення та ідентифікації будь-яких незвичайних об'єктів, що пролітають через спеціальний повітряний простір (SUA) =, пише Interesting Engineering .

Раніше 2021 року американська розвідка підтвердила факт спостережень НЛО військовими кілька разів.

Спостережувані об'єкти, ймовірно, були транспортними засобами, пересування яких вказувало на збирання розвідувальних даних.

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Нова група під назвою AOIMSG працюватиме над:

виявленням та скороченням прогалин "в оперативних та розвідувальних можливостях виявлення";

збором та аналізом оперативних, розвідувальних та контррозвідувальних даних;

рекомендацією політичних, нормативних чи законодавчих змін залежно від обставин;

визначенням підходів для запобігання або пом'якшення будь-яких ризиків, що виникають.

"Вторгнення будь-якого повітряного об'єкта в нашу SUA створює небезпеку для польотів та операцій, і може створити проблеми та національну безпеку", – йдеться у повідомленні Міноборони США.

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Військові вже проаналізували 144 спостереження НЛО, про які повідомлялося із 2004 року.

Серед іншого, це була інформація про літальні апарати, які нібито рухалися зі швидкістю. приблизно 70 тис. км/год і миттєво змінювали напрямок.

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Згідно з сучасною фізикою, жодна жива істота не може зробити це на таких неймовірних швидкостях.

Надмірний імпульс буквально розірвав би органічне тіло на частини із достатньою силою, щоб убити людину.

НЛО, підтверджені урядом, теоретично можуть бути передовими технологіями інших країн, вони також можуть бути передовими технологіями США, зазначається у публікації.

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Але так чи інакше теорія про те, що це могли бути і прибульці, поки що не спростована.

Раніше Штати розпочали роботу над перехоплювачем для гіперзвукових ракет .

Також ми писали про те, що сигнал, що надійшов нібито з космосу, виявився радіоперешкодою від людини.