Американці роблять перехоплювачі, призначені для протидії гіперзвуковій зброї під час її плануючого польоту

США розробляють перехоплювачі для гіперзвукових ракет

Відразу три американські компанії зібралися розробляти гіперзвукову протиракетну оборону – планер-перехоплювач ракет або GPI.

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Цим займуться Lockheed Martin, Northrop Grunmman та Raytheon Missiles and Defense, обрані Агентством протиракетної оборони США, пише Defense News.

Перехоплювачі призначені для протидії гіперзвуковій зброї під час її плануючого польоту.

Це не найпростіше завдання, через швидкості від 5000-6000 км/год, а також здатність таких ракет змінювати траєкторію.

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Планер для регіональної протиракетної оборони планують зробити так, щоб його можна було запускати з американських есмінців за стандартною системою вертикального запуску.

Перехоплювач буде інтегрований у систему озброєння Baseline 9 Aegis, він має підійти діючим есмінцям ВМС США Aegis Ballistic Missile Defense.

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"У найкоротші терміни ми продемонструємо найбільш ефективний та надійний планер-перехоплювач для регіонального гіперзвукового захисту", – заявив контр-адмірал Том Драгган.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує нову оборонну стратегію через загрозу Росії для космосу.