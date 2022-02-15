Вівці отримали біонічні очі із "Зоряного шляху": черга за людьми

Вівцям уже дісталися очі із "Зоряного шляху" / Фото: Getty Images

Імплантовані хірургічним шляхом за їхню сітківку очі не отримали відторгнення від рідного організму тварин.

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Фото Getty Images

Тепер команда з Сіднейського університету та Університету Нового Південного Уельсу подала документи, щоб розпочати випробування на людях, пише Futurism.

Ця операція – разючий крок до типу біонічного зору, який ми бачили у "Зоряному шляху".

У серіалі сліпий кермовий корабля Ентерпрайз Джорді Ла Форжу використовує прилад "Візор"

Пристрій, який отримав назву Phoenix 99, працює шляхом бездротової передачі зображення з невеликою камерою, прикріпленою до пари сонцезахисних окулярів.

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Воно надсилає електричні сигнали безпосередньо на сітківку ока власника. Потім ці сигнали обробляються оптичним нервом і вирушають у мозок.

Фото Getty Images

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Експерти вважають, що біонічні очі, такі як Phoenix 99, можуть стати нормальним явищем протягом кількох років. До 2028 року галузь може коштувати понад 400 млн доларів.

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Є кілька інших компаній, які працюють над подібними системами. Поки що всі надзвичайно дорогі та коштують десятки, якщо не сотні тисяч доларів, але конкуренція це змінить.

Фото Getty Images

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