"Орбіта переповнена": слова Ілона Маска про місце в космосі назвали легковажними

Ілону Маску пояснили, що мільярди супутників – перебір / Фото: Wikipedia

Справа в тому, що космічним кораблям, що рухаються зі швидкістю більше 27 тисяч кілометрів на годину, потрібний набагато більший простір, ніж автомобілям.

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З урахуванням їхньої швидкості їм потрібно встигати коригувати свої орбіти, якщо з'явиться небезпека зіткнення, пише Financial Times.

Вчений Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдауелл підрахував, що за такої швидкості трисекундний проміжок залишить місце тільки для 1000 супутників на кожній орбітальній оболонці, а не для мільярдів, як заявив раніше Маск.

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За словами Макдауелла, потенційні зіткнення можуть бути ідентифіковані незадовго до критичного моменту.

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Причина в складності розрахунку траєкторії різних супутників і в тому, що зміни сонячної погоди впливають на їхню траєкторію.

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"Планування обхідного маневру для багатьох займає як мінімум години, якщо не дні, тому це говорить про те, що простір вже надто переповнений", – наголосив астрофізик.

Космічна аналітикиня Astralytical Лаура Форчик також заявила, що порівняння Маском супутників із авто на Землі було "легковажним". Водночас аналітик додала:

"По суті, він правий у тому, що це проблема управління рухом".

Країнам та компаніям потрібно вирішити, як розподіляти орбітальний простір та керувати космічним рухом, зазначила вона.

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Нагадаємо, раніше Китай поскаржився ООН на те, що два супутники Starlink змусили їхню космічну станцію ухилятися від них.

Крім того, голова Європейського космічного агентства заявив, що Ілон Маск уже контролює більше третини супутників на орбіті Землі.