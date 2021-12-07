Вогняні завитки та чорні плями: з'явилися унікальні фото Сонця

Фотограф із Флориди зняв приголомшливі фото Сонця / Фото: Сosmic Background

За допомогою модифікованого телескопа американець зробив близько 150 тис. знімків Сонця з Флориди.

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Він зробив зображення в 300 мегапікселів, хоча безкоштовна версія в його Instagram була, звичайно, стиснута.

Вся поверхня Сонця на знімку заповнена вогняними завитками, видно перевернуті чорні плями і навіть сонячні спалахи.

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За фотографіями, що вийшли за допомогою екстремального збільшення, видно, що наша зірка – це густа куля світла та тепла, що кружляє, набагато різноманітніша, ніж ми бачимо із Землі.

Дивовижні фото Сонця виклали у мережу / Фото: Cosmic Background

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У листопаді 2021 року Маккарті вже робив знімок часткового місячного затемнення, а до цього знімав туманність та пояс Оріона.

На знімках Сонця видно чорні плями та спалахи / Фото: Cosmic Background

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Нагадаємо, раніше астронавти показали фотографії повного сонячного затемнення, знятого з МКС.