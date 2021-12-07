Огненные завитки и черные пятна: появились уникальные фото Солнца

Фотограф из Флориды заснял потрясающие фото Солнца / Фото: Сosmic Background

С помощью модифицированного телескопа американец сделал около 150 тыс. снимков Солнца из Флориды.

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Он сделал изображения в 300 мегапикселей, хотя бесплатная версия в его Instagram была, конечно, сжата.

Вся поверхность Солнца на снимке заполнена огненными завитками, видны перевернутые черные пятна и даже солнечные вспышки.

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По фотографиям, получившимся с помощью экстремального увеличения, видно, что наша звезда – это густой кружащийся шар света и тепла, гораздо разнообразнее, чем мы видим с Земли.

Удивительные фото Солнца выложили в сеть / Фото: Cosmic Background

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В ноябре 2021 Маккарти уже делал снимок частичного лунного затмения, а до этого снимал туманность и пояс Ориона.

На снимках Солнца видны черные пятна и вспышки / Фото: Cosmic Background

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Напомним, ранее астронавты показали фотографии полного солнечного затмения, заснятого с МКС.