Чи може Місяць врізатися в Землю через ракету Маска

Вчені розповіли, що може зрушити Місяць із орбіти
Чи може зіткнення з чималим каменем перетворити Місяць на снаряд, який може врізатися на Землю?
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Місяць великий, тому це має бути величезний об'єкт, який має зіткнутися з ним на високій швидкості, пише Live Science.
Заблуканий космічний камінь буде притягуватися швидше до Землі, а не до Місяця, як до більш масивної мети з сильнішою гравітацією.
Розмір також має значення: щоб астероїд вважався загрозою для Землі, його діаметр має бути не менше 140 метрів.
А щоб зіткнення з астероїдом вплинуло на орбіту Місяця, він повинен бути не менше самого Місяця. Поки що жоден із відомих астероїдів у Сонячній системі не наближається до її розміру.
Це може виключити можливість витіснення Місяця астероїдом із Сонячної системи, але земні рукотворні ракети могли б нашкодити супутнику. Щоправда, вони мають бути гігантами.
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Ми вже писали, що частина ракети-носія SpaceX Falcon 9, запущена у 2015 році, вріжеться в Місяць у березні 2022 року.
Сегмент ракети важить лише 4,4 тонни, що, очевидно, дуже мало для зсунення Місяця. Внаслідок удару повинен утворитися кратер розміром близько 20 метрів у діаметрі.
Раніше ми писали:
- між Землею та Місяцем будують форпости : вони можуть знадобитися як пункт перевалки.
- NASA відклало щонайменше до весни генеральну репетицію місії Artemis I, яка підготує ґрунт до висадки людей на Місяць.
- Раніше ми писали, що Китай та Росія об'єдналися проти NASA, щоб побудувати свою базу на Місяці.