Мозок людей похилого віку порівняли з перевантаженим комп'ютером: як працює пам'ять

Літні люди креативніші, але їм складніше працювати з пам'яттю

Поки Джефф Безос збирає команду провідних учених, щоб допомогти в реалізації його мрії про розробці технології безсмертя, інші дослідники вивчають пам'ять людей похилого віку.

Коли людина звертається до своїх спогадів, мозок витрачає більше часу на навігацію у надто великому архіві даних, пише Daily Mail.

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Люди похилого віку безсумнівно, набагато краще знають світ, але демонструють низьку продуктивність епізодичної пам'яті проти молодими людьми.

Цей парадокс можна частково пояснити "захаращеною" пам'яттю у людей похилого віку: через перенасичену спогадами пам'яті літні люди звертаються до перевантаженого архіву.

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Це створює труднощі у пошуку цільової інформації, а також негативно впливає на виконання задач епізодичної та робочої пам'яті.

Незважаючи на це, багатий життєвий досвід може значною мірою стимулювати творчі здібності та допомагає з прийняттям рішень.

У людей похилого віку креативність не лише зберігається, а й посилюється згодом, залежно від багатства пам'яті.

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