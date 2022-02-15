Мозг пожилых людей сравнили с перегруженным компьютером: как работает память

Пожилые люди креативнее, но им сложнее работать с памятью
Пока Джефф Безос собирает команду ведущих ученых, чтобы помочь в реализации его мечты о разработке технологии бессмертия, другие исследователи изучают память пожилых людей.
Когда человек обращается к своим воспоминаниям, мозг тратит больше времени на навигацию в слишком большом архиве данных, пишет Daily Mail.
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Пожилые люди, несомненно, намного лучше знают мир, но демонстрируют низкую производительность эпизодической памяти в сравнении с молодыми людьми.
Этот парадокс можно частично объяснить "загроможденной" памятью у пожилых людей: из-за перенасыщенной воспоминаниями памяти пожилые люди обращаются к перегруженному архиву.
Это создает трудности в поиске целевой информации, а также негативно влияет на выполнение задач эпизодической и рабочей памяти.
Несмотря на это, богатый жизненный опыт может в значительной степени стимулировать творческие способности и помогает с принятием решений.
У пожилых людей креативность не только сохраняется, но и усиливается со временем, в зависимости от богатства памяти.
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