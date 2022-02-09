Метавсесвіт захопить чверть людей вже через чотири роки

Метавсесвіт буде використовуватися мінімум годину на день
У метасвіту буде перспективна віртуальна економіка, заснована на цифрових валютах і незамінних токенах, адже він не належатиме державам.
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Дослідники компанії Gartner вважають, що вона вплине на кожен бізнес, з яким споживачі взаємодіють щодня, пише yahoo sports.
Прикладів такої взаємодії багато – від відвідування віртуальних класів до покупки цифрової землі та будівництва віртуальних будинків.
Зрештою, всі ці дії відбуватимуться у метавсесвіті. Вплине це і на роботу: підприємства забезпечать зв'язок зі своїми співробітниками у віртуальних офісах.
А віртуальні заходи, які набули популярності за останні 18 місяців, запропонують більше спільних та захоплюючих івентів.
До 2026 року 30% організацій у світі матимуть продукти та послуги, готові для метавсесвіту.
Раніше ми писали:
- Facebook офіційно змінив свою назву на Meta заради розвитку метавсесвіту.
- Її можна порівняти з наступником Інтернету, при якому фізичний та цифровий світ змішуються за допомогою комп'ютерних аватарів. Чимось це нагадує The Sims.
- Життя аватарів у метавсесвіті стане зануренням у віртуальну реальність із тактильними, звуковими та іншими відчуттями аватарів. Meta, наприклад, створить цифрові копії людей.
- Завдяки метавсесвіту стали доступні віртуальні дні народження, весілля та інші цифрові події, а світові бренди роблять там віртуальні товари – наприклад, Nike обіцяє взути аватарів у свої кросівки.