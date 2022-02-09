Метавселенная захватит четверть людей уже через четыре года

Метавселенная будет использоваться минимум час в день
У метамира будет многообещающая виртуальная экономика, основанная на цифровых валютах и невзаимозаменяемых токенах, ведь он не будет принадлежать государствам.
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Исследователи компании Gartner считают, что онаповлияет на каждый бизнес, с которым потребители взаимодействуют каждый день, пишет yahoo sports.
Примеров такого взаимодействия много – от посещения виртуальных классов до покупки цифровой земли и строительства виртуальных домов.
В конце концов, все эти действия будут происходить в метавселенной. Повлияет это и на работу: предприятия обеспечат связь со своими сотрудниками в виртуальных офисах.
А виртуальные мероприятия, которые приобрели популярность за последние 18 месяцев, предложат больше совместных и захватывающих ивентов.
К 2026 году 30% организаций в мире будут иметь продукты и услуги, готовые для метавселенной.
Ранее мы писали:
- Facebook официально изменил свое название на Meta ради развития метавселенной.
- Ее можно сравнить с преемником Интернета, при котором физический и цифровой миры смешиваются с помощью компьютерных аватаров. Чем-то это напоминает The Sims.
- Жизнь аватаров в метавселенной станет погружением в виртуальную реальность с тактильными, звуковыми и другими ощущениями аватаров. Meta, например, создаст цифровые копии людей.
- Благодаря метавселенной стали доступны виртуальные дни рождения, свадьбы и другие цифровые события, а мировые бренды делают там виртуальные товары – например, Nike обещает обуть аватаров в свои кроссовки.