Метавселенная захватит четверть людей уже через четыре года

Метавселенная будет использоваться минимум час в день

У метамира будет многообещающая виртуальная экономика, основанная на цифровых валютах и ​​невзаимозаменяемых токенах, ведь он не будет принадлежать государствам.

Читайте также: В метавселенной Цукерберга произошло первое изнасилование

Реклама

Исследователи компании Gartner считают, что онаповлияет на каждый бизнес, с которым потребители взаимодействуют каждый день, пишет yahoo sports.

Примеров такого взаимодействия много – от посещения виртуальных классов до покупки цифровой земли и строительства виртуальных домов.

В конце концов, все эти действия будут происходить в метавселенной. Повлияет это и на работу: предприятия обеспечат связь со своими сотрудниками в виртуальных офисах.

Реклама

А виртуальные мероприятия, которые приобрели популярность за последние 18 месяцев, предложат больше совместных и захватывающих ивентов.

К 2026 году 30% организаций в мире будут иметь продукты и услуги, готовые для метавселенной.

Ранее мы писали: