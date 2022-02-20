Не тільки кросівки, а й фастфуд: McDonald's спускається у метавсесвіт

Мережа швидкого харчування теж вирушить до метасвіту / Фото: Getty Images, Pixabay
Раніше ми вже писали, що Nike взує метавсесвіт у свої кросівки, тепер мережа ресторанів швидкого харчування подала 10 заявок на реєстрацію товарних знаків у цифровому просторі.
Читайте також: Найбільший банк США зайшов у метасвіт, черга за Disney
Заявки містять товарні знаки для віртуальних харчових продуктів та напоїв, мультимедійних файлів і невзаємозамінних токенів – NFT, пише hypebae.
Крім того, McDonald's планує створювати віртуальні концерти та інші заходи, а також віртуальні ресторани з реальними та віртуальними товарами.
Цікаво, що фізичні продукти будуть доступні з доставлянням додому. Хоча ідея замовити справжню їжу у віртуальному просторі звучить дивно, компанія знайшла цьому пояснення. Таким чином голодні користувачі віртуальної реальності зможуть купувати їжу, не "відкладаючи навушників", пояснили у McDonald's.
Новина про участь у метасвіті з'явилася після того, як McDonald's приєднався до святкування місячного Нового року в метавсесвіті.
Раніше ми писали:
- Facebook офіційно змінив свою назву на Meta заради розвитку метавсесвіту.
- Його можна порівняти з наступником інтернету, коли фізичний та цифровий світ змішуються за допомогою комп'ютерних аватарів. Чимось це нагадує The Sims.
- Життя аватарів у метавсесвіті стане зануренням у віртуальну реальність із тактильними, звуковими та іншими відчуттями аватарів. Meta, наприклад, створить цифрові копії людей.