Не только кроссовки, но и фастфуд: McDonald’s спускается в метавселенную

Сеть быстрого питания тоже отправится в метамир / Фото: Getty Images, Pixabay
Ранее мы уже писали, что Nike обует метавселенную в свои кроссовки, а теперь сеть ресторанов быстрого питания подала 10 заявок на регистрацию товарных знаков в цифровом пространстве.
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Заявки включают товарные знаки для виртуальных продуктов питания и напитков, мультимедийных файлов и невзаимозаменяемых токенов – NFT, пишет hypebae.
Кроме того, McDonald’s планирует создавать виртуальные концерты и другие мероприятия, а также виртуальные рестораны, представляющие реальные и виртуальные товары.
Интересно, что физические продукты будут доступны с доставкой на дом. Хотя идея заказать настоящую еду в виртуальном пространстве звучит странно, компания нашла этому объяснение. Таким образом голодные пользователи виртуальной реальности смогут покупать еду, не "откладывая наушники", пояснили в McDonald’s.
Новость об участии в метамире появилась после того, как McDonald’s присоединился к празднованию лунного Нового года в метавселенной.
Ранее мы писали:
- Facebook официально изменил свое название на Meta ради развития метавселенной.
- Ее можно сравнить с преемником интернета, когда физический и цифровой миры смешаются с помощью компьютерных аватаров. Чем-то это напоминает The Sims.
- Жизнь аватаров в метавселенной станет погружением в виртуальную реальность с тактильными, звуковыми и другими ощущениями аватаров. Meta, например, создаст цифровые копии людей.